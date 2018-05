VIDEO Mustamäelane on nördinud: pooleteisemeetrine madu roomab majade vahel, aga ametnikke see ei morjenda

«Eile juhtus niisugune lugu. Vaatasime aknast välja ja nägime maja tagahoovis, täpsemalt Mustamäe ja Tammsaare ristmiku ligidal (Mustika kaubanduskeskus) teerajal madu. Ta oli üsna suur, vist umbes pooleteisemeetrine,» rääkis Anne portaalile Rus.Postimees.ee.

Mao ümber keksis vares, inimesed liikusid teerajal, pööramata neile erilist tähelepanu. «Otsustasime kohe helistada 112, kuna oli vaja midagi teha, sest siin jalutavad väiksed lapsed ja inimesed koertega. Ka meie jalutame igal õhtul sellel teerajal. Helistasime 112, sealt suunati meid numbrile 1313, aga see on keskkonnainspektsioon.»

Madu Mustamäel. FOTO: Lugeja foto

Anne sõnul päriti sealt, kas ta on ikka kindel, et see on madu, kuid olles saanud kinnitava vastuse, öeldi, et kui vares mängib maoga, siis roomaja pole ohtlik. Samuti paluti tal helistada veel kord, kui kutsumata külaline peaks kellelegi kahju tekitama.

«Ausalt öeldes ma imestasin sellise ükskõikse suhtumise üle,» rääkis Anne. «Kuni ei hammusta, me kohale ei tule – vabandust, siis on juba hilja. Miks ei võiks aegsasti õnnetust ära hoida? Ei mõista. Nende kodulehel on kirjas: helistage, kui märkate metsloomi, kes on jäänud hätta jne, siis igal juhul leiame lahenduse.»

«Praegu on olukord selline: madu roomab kusagil mööda hoovi ringi, mina ise kardan nüüd seal koeraga jalutada ja lihtsalt lasta teda puu juurde,» jätkas Anne. «Mida teha, ei tea! Nädal tagasi seisis Mustika kaubanduskeskuse juures tsirkus, võimalik, et madu on sealt pärit ja roomas minema, kuna metsa läheduses pole. Tahaks inimesi hoiatada, kuna madu võib nüüd olla kus tahes: autode all, keldris, põõsastes või naaberhoovis.»

Keskkonnainspektsiooni pressinõunik Leili Tuul selgitas portaalile Rus.Postimees, et nende ametkond ei peagi sellistele juhtumitele reageerima, kuna tegemist pole keskkonnarikkumisega. «Keskkonnainspektsioon ei spetsialiseeru loomade abistamisele või päästmisele. Tegemist on järelevalve ametkonnaga, mis tegeleb keskkonna järelevalvega ning keskkonnarikkumiste menetlemisega,» teatas Tuul.

«Teated, mis pole keskkonnainspektsiooni kompetentsis, edastatakse kohe, vastavalt kokkulepetele, vastavatele ametkondadele. Üksikasjalikumalt võib sellest lugeda meie kodulehelt,» lisas ta.