Vana hea plaaditurg

See on traditsioonidega koht. Võib vist öelda, et pole legendaarset rokkarit, pungi- või kantrimuusikut, kel poleks sidet selle mäega, mida isekeskis lausa Plaadimäeks kutsuti.

„Jah, ei ole 40+ vanuses melomaani Eestis, kes seda kogunemispaika ei teaks ja kellel mõni vahva seik rääkida poleks,“ pajatab plaadimäe turu korraldaja Ahto-Lembit Lehtmets. „Kogunema hakati juba 1975. aastal, Harjumäel 1980. aastast. Nüüd kargaski pähe idee, et otsin värvikamad plaadimäe hundid üles ja esitan neile paar küsimust ja viskan tulemi Plaadituru Facebooki lehele üles.“

Kuidas sa vinüülplaadi taassünni ajastul selle paiga üles leidsid?

„Plaaditurgu korraldades olen silmanurgast kõõritanud võimalust taas suveks mäkke tõusta, aga ettepanek tuli ootamatult hoopis vanalinna päevadelt ja see oli nagu lotovõit. Kiljusin nagu väike plika rõõmust, kui pakkumise sain. Mis vinüülplaadi taassündi puutub, siis teeb taassündi ka kassett. Hetkel ehk jõulisemaltki kui vinüül. Ägedad ajad taas!“

Mis pani üritust kordama ka sel aastal?

„Ennekõike võimalus, et saan seda teha. Teeksin seda kasvõi mitukümmend aastat jutti. See on erilise energiaga sündmus. Ennem kultuuriline kui äriline. Nostalgiline, aga mitte ainult. Mitu uut põlvkonda melomaane peal ja nagu ütlesid, teevad füüsilised muusikakandjad võidukäiku. Nii Plaadituru elujõulisus kui ka eelmise aasta sündmuse kordaminek näitab, et on inimesi, kellel on sellist kogunemist vaja.“

Kas mäel on võimalik osta-müüa-vahetada ainult plaate või on ka lisaks midagi muud?

„Eelmine aasta kellasid ja vilesid juurde ei pookinud. Vaatame, mis see aasta teha annab. Ideid on. Iseasi, kas on ka vahendeid teostada.“

Kui palju rahvast tänavu on oodata plaadimäele kauplema?