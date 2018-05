Turud on kauplemiseks

Taluturul on kauplejaid mitme piirkondliku toidumärgise esindajate hulgast. Võrumaa Uma Meki märki kandvate väiketootjate valikus on kitsejuust, käsitööõlu ja -siider, mis on võitnud rahvusvahelisi auhindu, leidub kanepi- ja tatratooteid, moose, mahlu ja näkse. Kel soovi, saab endale soetada ehk tomati- või baklažaanitaime ja kindlasti leiab ka juba midagi värsket alates maapirnist ja lõpetades naadilehtedega.