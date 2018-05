Mupo ei karista korraldusi eiranud Jaanus Otsat: avalik häbipost on piisav karistus

Tallinna munitsipaalpolitsei avalike suhete juhi Meeli Hundi sõnul usub mupo, et kodanik on ühiskondlikku häbiposti sattununa piisavalt mõjuva karistuse kätte saanud ja edasine karistamine on politsei otsustada.

Ta lisas, et ärimehega vaidlusesse sattunud mupo ametnik oli väljakutse alusel fikseerimas valesti parkimisi vanalinnas ning ta küsis tänavasse sisse keeranud sõidukijuhilt, kas tal on eriluba.

Munitsipaalpolitsei levitas sellel nädalal videot, milles on näha, kuidas ärimees Jaanus Ots on oma Porsche Panameraga keeranud Vene tänavalt Pühavaimu tänavale ja kuigi mupo inspektorid üritavad tema edasisõitu tõkestada, sõidab ärimees edasi, öeldes, et see on tema põhiseaduslik õigus.