Võidupüha paraadi rivis on 1500 vormikandjat

Kaitseliidu 100 aastapäeva puhul on paraadil üles rivistatud üksused kõikidest Kaitseliidu malevatest. Kompanii suuruste üksustega on väljas Naiskodukaitse, Noored Kotkad ja Kodutütred. Lisaks on rühmaga esindatud valveüksus ja liputoimkondadega Kaitseliidu kool ning küberkaitseüksus. Eestist on rivis veel politsei- ja piirivalveameti rühm ning abipolitsei liputoimkond. Välisüksustest on paraadile oodata Taani, Läti, Leedu, USA, Poola ja Rootsi liputoimkondi ning Soome ja Suurbritannia rühmi.