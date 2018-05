Laupäeval on Lasnamäel tänavaspordifestival

Võistelda saab neljal alal: tänavakorvpallis, tänavajalgpallis, street workout’is ja tänavatantsus. Lasna Spordi näol on tegu võistluste sarjaga, kus saavad kõik tänavaspordist huvitatud noored vanuses 12–18 end erinevatel võistlusaladel proovile panna. Suve jooksul on sarja raames toimumas veel kolm võistlusetappi ning finaal.

Festival algab kell 12 ning lisaks võistlustele saab kohapeal nautida ka Riiast pärit trikiratturite Greentrials trupi šõud, kus osalevad nii BMX freestyle, BMX flatland kui ka trial sõitjad. Lisaks on kavas street workout näidisesinemised.

Võistlustel saavad osaleda noored alates 12. eluaastast, vanemad noored (18+) osalevad eraldi võistlusrühmades. Jalgpallis ja korvpallis on moodustatud 3–4-liikmelised võistkonnad, kuid registreerida ning liituda saab ka kohapeal enne ürituse algust. Tänavaspordifestivali info on leitav Facebookist .

Ürituse eesmärk on pakkuda noortele arendavaid sporditegevusi ja võimalusi eneseteostuseks ning enda proovilepanekuks. Projekti Lasna Sport raames on tänavasporditreeningud on toimunud juba tänavu veebruarist saati, kus osalevad Lasnamäe koolide noored vanuses 13–18.