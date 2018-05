Pühapäeval toimub taas Nõmme Roheliste Väravate Tänav

Nõmme kevade tähtsündmust korraldava MTÜ Ühendus Loov Nõmme juhatuse liikme ja Roheliste Väravate Tänava ühe eestvedaja Ülle Mitti sõnul on seekordne korraldus eelmistest veidi erinev.

«Otsustasime minna tagasi oma algse mõtte juurde ning lasta särada meie inimestel, nende tegevustel ja aktiivsusel. Seekord loobusime kesksest lavast ning esinejad on suunatud avatud hoovidesse, et tutvustada külalistele meie kodukandi mõnusaid, kauneid ja rohelisi aedasid,» ütles Mitt.

Ürituse eesmärk on olnud algusest peale panna naabreid rohkem omavahel suhtlema, üksteist tundma ning koos oma kodukohast hoolima. Samuti on sündmus suurepäraseks võimaluseks tutvustada teistele Tallinna ja lähipiirkonna inimestele Nõmme rohelust, kaunist miljööd ning siinseid toredaid inimesi. Seekord haarab kogukonnapidu Seljaku tänava ning selle lähiümbruse ehk Läänekaare, Pidu, A. Kitzbergi, Harku ja Hiiu-Suurtüki tänava rahva. Avatud on ligi 30 hoovi, kus leidub põnevat nii käsitöö-, tehnika- kui ka aiandushuvilistele ning hea muusika ja toidu austajaile. Lisaks on vastavalt tavadele avatud suur tänavaturg.

Nõusoleku hoovikohvikutes akustilise kavaga üles astuda on andnud näiteks muusik ja luuletaja Henry Laks, mitmekülgselt andekas muusik ning live-elektroonika artist Argo Vals ja Von Glehni Teatri Improtrupp Ehatäht. Samuti on mitmete kohalike kollektiivide esinemisi: juhendaja Kaie Külaseppa eestvedamisel esineb kell 11.30 Hiiu staadionil Bel Canto Lastelaulustuudio ja kell 13.30 Alhambra Tantsutrupp. Kell 12 toimub jalgpalli näidistreening lastele ning kell algusega 13 on võimalik teha tuur Nõmme Kalju esindusruumides.

Põnevust on oodata kodulähedast harrastustegevust ergutavalt Nõmme hobipäevalt, mille kontsert- ja tegevustelk Seljaku ja A. Kitzbergi nurgal saab olema täis mõnusat muusikat ja tantsu. Saab kuulata, vaadata ja nautida, aga ka ise pillimängu ja tantsusamme proovida. Kaasa teevad Nõmme Noortemaja huviringid, Kaie Segeri Tantsustuudio, Nõmme Folgiring, rahvatantsurühm Tantsusarvikud, koorijuht Raul Talmar, Tsirkusestuudio Folie jne. Aset leiavad tasuta tantsu-, pilli- ja muusikatunnid pealtvaatajaile. Samuti toimuvad ajaloo- ja loodushuvilistele huvitavad loengud: Tõnu Ploompuu kell 12 algav loeng kannab nime „Elu surnuaial», Kadi Alatalu räägib kell 13 Glehni pargist ja Nikolai von Glehnist ning Epp ja Riin Alatalu teevad algusega kell 13 jalutuskäigu mööda Harku tänavat, rääkides sealsetest elanikest ja majadest.

Torni 21 hoovis annab soovijatele suhtenõu pereterapeut Kärt Kase ning müügil on ka tema uus raamat «Kuidas hoida armastust?», Harku 65B avab uksed kohviku Augusti Pidu, mida peavad augustikuus sündinud lapsed, ning Harku 58 pakutakse nostalgilisi, praktilisi ja vähempraktilisi esemeid alates kübaratest, barettidest, uhutud pesust ja kingadest kuni lauanõudeni ning seda kõike EV 100 erinevatest kümnenditest.