Eesti suurim alternatiivse tantsu stuudio tähistab 10. aastat vägeva šõuga

Müstika tantsustuudio asutaja ja juht Berit Vill alias Aicha on idamaiste tantsudega tegelnud nüüd juba üle 17 aasta, sellest ajast treenerina 14 aastat. Ta on õppinud ja täiendanud end paljude välisõpetajate juures ning saanud koolitust näiteks Egiptuse, Argentina ja Maroko tantsupedagoogidelt ning nüüd on tantsukohtunikuks ja koolitab ise tantsijaid rahvusvahelistel tantsufestivalidel üle Euroopa. Loogilise jätkuna lõi ta 10 aastat tagasi oma tantsustuudio, mis tänaseks tänu oma trennidele, programmidele, ürituste korraldamisele ning välisartistide võõrustamisele on kasvanud üle Eesti tuntuimaks alternatiivseid tantse viljelevaks stuudioks.

Miks just kõhutants?

Beriti sõnul on tänapäeva kõhutantsul nii palju edasiarendusi ja fusioone, et igaüks leiab endale sealt midagi, kuna stiile ja võimalusi sellega tegelemiseks on nii palju. Ka on kõhutantsutrennid hea võimalus uute tutvuste leidmiseks, kuna see hobi on niivõrd mitmekülgne ja arendav ning seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt.