Inimesed pahandavad: Elron ei luba remondi tõttu rattaga rongi siseneda

Üks rongisõitja märgib, et nii mõnelegi inimesele on rattaga rongi pääsemine eluliselt vajalik, et kodu ja töö vahel liigelda.

See tähendab aga, et väljaspool Tallinna elavate, aga pealinnas tööl käivate inimeste elu muutub just kojusõidul väga ebamugavaks. Kui seni on Tallinna-Pääsküla suunal ajavahemikus 15.30-18.30 olnud graafiku järgi kümme väljumist (15.33, 15.53, 16.13, 16.33, 16.53, 17.12, 17.32, 17.50, 18.09 ja 18.27), siis remondiaegseks perioodiks, mis ei ole veel kõige aktiivsem puhkusteperiood, jätab rongifirma alles vaid kolm väljumist (15.44, 17.07 ja 18.24).