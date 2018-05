Tallinnas toimub nädalavahetusel iga nurga peal midagi

Nõmme Kevad ja Roheliste Väravate Tänav

Nõmmel algas juba reedel iga-aastane Nõmme Kevad, mis kestab pühapäevani. Pühapäeval on Nõmmel ka juba üheksandat korda toimuv kogukonnaüritus Roheliste Väravate Tänav, mida korraldab Ühendus Loov Nõmme.

Lasna Sport

Lasnamäel on laupäeval tänavaspordiüritus Lasna Sport.

Kevadlaat ja Veneetsia karneval

Kristiines Löwenruh’ pargis aga peetakse suurt kevadlaata ja Veneetsia karnevali.

Maailma Parim Pidu

Mustamäel Männi pargis on 26. ja 27. mail koguperefestival Maailma Parim Pidu.

Minimaailm

Tallinna lauluväljakul toimub 26. ja 27. mail järjekorras üheteistkümnes Minimaailm. Sissepääs on kõigile jätkuvalt tasuta. Näha saab erinevaid asju, mis on kasvõi õige pisut pisemad, kui nad peaksid päriselt olema. Olgu teemaks siis inimesed, tehnika, loomad või majad. Näha saab nii stendimudeleid, kui ka päriselt lendavaid, ujuvaid ja sõitvaid asju. Kindlasti on kohal ka erinevate mudelipoodide esindused, kellede valikust leiab ilmselt igaüks midagi huvitavat. Näitus on avatud mõlemal päeval kella 10–17.

Faehlmanni tänavafestival

Kadriorus toimub laupäeval esimest korda Faehlmanni Market ehk tänavafestival, kus külastajaid ootavad suur tänavalaat, kodukohvikud, tänavamuusika, trikijalgrataste show ning Kesklinna valitsuse lasteala.

Lastealal saab teha näomaalinguid, osaleda vanaaegsetes õuemängudes ja pildistada end keskaegses miljöös. Täpselt kell 12 saab kaasa elada Läti ekstreemjalgratturite Greentrials esitlusele. Lasteala võib leida laupäeval Faehlmanni 13 maja hoovist ja see on avatud kella 11-16.

«Koostöös Faehlmanni kohvikuga tekkis mõte tuua üks korralik laupäevane tänavafestival Kadriorgu Faehlmanni tänavale, mis on tegelikult selliseks ürituseks justkui loodud,» ütles Faehlmanni Marketi peakorraldaja Tiina Treumann. «Festivaliga ei soovi me muutuda kommertslikuks, vaid pigem tuua tänavale kodukandi andekad ja põnevad inimesed, samuti võimaldada kohalikele üks tore kapipuhastuspäev, mis mujal maailmas hetkel väga populaarne. See peaks olema üks tore kevadine pereüritus, kus vanad ja uued asjad leiavad uue omaniku, saab jalutada perega ja kuulata head muusikat ning muidugi parimaid lähikonna maitseid proovida.»

Haabersti Kevad

Haaberstis Väike-Õismäe tiigi äärses amfiteatris peetakse esimese üritusena traditsiooniline kevadkontsert Haabersti Kevad. Kontsert amfiteatris algab laupäeval, 26. mail kell 14. Suurel laval pakuvad muusikalist meelelahutust Haabersti puhkpilliorkester Kutter, Taisi Laululapsed, Kentukid, Black & White, Taisi ning Karavan.

Poliitikute jalgpall

Laupäeval kell 11 toimub Ale Coq Arenal (Sportland Arena ja Nike Arena staadionitel) toimub traditsiooniline jalgpalliturniir, millest võtavad osa Eesti Riigikogu, Soome Parlamendi, Tallinna linna ja Hyvinkää linna võistkonnad. Turniir on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Kopli Kevad

Kopli Ametikooli hoovis (Kopli 98) on laupäeval kella 12-18.30 koguperefestival Kopli Kevad. Festival üllatab seekord maailma 12 parima hulka kuuluva FMX trikimootorratturi Sebastian Westbergi ekstreemse motoshowga.