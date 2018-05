Galerii: Kadriorus toimub esimest korda Faehlmanni tänavafestivali

«Koostöös Faehlmanni kohvikuga tekkis mõte tuua üks korralik laupäevane tänavafestival Kadriorgu Faehlmanni tänavale, mis on tegelikult selliseks ürituseks justkui loodud,» ütles Faehlmanni Marketi peakorraldaja Tiina Treumann. «Festivaliga ei soovi me muutuda kommertslikuks, vaid pigem tuua tänavale kodukandi andekad ja põnevad inimesed, samuti võimaldada kohalikele üks tore kapipuhastuspäev, mis mujal maailmas hetkel väga populaarne. See peaks olema üks tore kevadine pereüritus, kus vanad ja uued asjad leiavad uue omaniku, saab jalutada perega ja kuulata head muusikat ning muidugi parimaid lähikonna maitseid proovida.»