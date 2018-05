Video: parkimishuligaane korrale kutsunud mupo inspektorid valati sõimuga üle

«Tundub, et elu on läinud nii mugavaks, et inimesed ei taha parkida üksnes otse korteri ukse taga, vaid soovitakse sõita ja parkida otse pühakoja ees,» kommenteeris juhtumit Tallinna Munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Töökohustusi täitnud inspektorid said aga krõbedate ähvardussõnade osaliseks. «Paraku on korrakaitsjate töös ilusamaid ja inetumaid hetki. Põhiline on igas olukorras säilitada rahu ja tasakaalukus. See ei pruugi alati olla kerge. Nii nagu antud videolõigus näha,» lisas Toompere.