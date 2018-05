Vabaõhumuuseum ootab fotosid Eesti inimeste jaanipäevadest

Fotogalerii algatuse eesmärgiks on kokku koguda Eesti jaanipäevade iseloomulikud hetked ning see, mis tänaste eestimaalaste silme läbi meie jaanipäeva kõige enam kirjeldavad. «Läbi aegade on jaanipäeval olnud eriline maagiline tähendus ning kahtlemata on see üks öö, mil kuni tänaseni kantakse edasi sajandite vanuseid traditsioone. Kuid kõik ajalooline on pidevas muutumises ja arengus ning ka jaanipäeval on uusi kombeid, meeleolusid ning kirkaid hetki, mida jäädvustada ja teistega jagada ning seda me osaliste abiga näidata tahamegi,» ütles Vabaõhumuuseumi näituseosakonna juhataja Dagmar Ingi.