Fotod: Kristiine O’Learys avatakse juuni alguses

Esimesel korrusel on avatud köögiga restoran ja baar. Suur saal on liigendatud erinevate tasapindadega, mis hakkavad tasapisi juba välja joonistuma. Teisel korrusel on spordisaal, kust saab spordisündmusi suurelt ekraanilt vaadata. Lisaks suurele ekraanile on saali külgseinal suured telekad. «Mõte on selles, et inimene vaatab suurelt ekraanilt ühte asja. Samas on võimalus väiksema ekraani kaudu ka mõnda muud võistlust näha. Või siis see variant, et kui on näiteks vormelivõistlus, siis ta näitab suurel ekraanil ühte pilti, aga boksipeatusi ja muid asju näeb väiksematelt ekraanidelt. Me ei näita inimesele suurelt ekraanilt sama asja, mida ta kodus näeks. Siin on palju suuremad võimalused. Spordisaali kõrval on kino, kus saab ka süüa. «Kui inimene tuleb filmi vaatama, siis ta tellib endale ka süüa. Siin on sellised lauad, mis liguvad 30 cm edasi-tagasi. Toolid on kahe- ja kolmekaupa,» rääkis Tilgar.