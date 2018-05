Video: ülbe maasturijuht kihutas Tallinnas ummiku vältimiseks kõnniteel

«Antud juhul me näeme mitte ainult liiklusseaduse rikkumist ja potentsiaalselt ohtliku olukorra tekitamist teel, aga ka näidet ülbest käitumisest teiste liiklejate suhtes,» kommenteeris videot Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe.

«On väga kahju, et selliste olukordade pealtnägijad alati ei teata sellistest rikkumistest politseisse. Tuleks aru saada, et ainult sellise video avaldamine sotisaalvõrgustikus ei muuda midagi paremaks, kui sellest pole teatatud politseisse: kui informatsiooni avaldatakse esmalt sotsiaalvõrgustikes, siis politsei saab selle info kätte märgatava hilinemisega ja siis pole võimalik väljakutsele viivitamatult reageerida, vahetult sekkuda olukorda, tõkestada rikkumist ning võtta rikkuja sündmuspaigal vastutusele,» märkis Kullamäe.

Ta rõhutab, et pole mõtet loota, et keegi on juhtunust juba politseisse teatanud. «Kui te näete tõsist rikkumist, mis potentsiaalselt ohustab teisi liiklejaid, siis helistage kohe numbril 112.»