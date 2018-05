Noorte vanalinna päevad

Et vanalinna päevade laste- ja noortealal oleks ühendav nimetus, kuulutati välja nimekonkurss. Pakkumisi – üks vaimukam kui teine – saadeti palju, nii et otsustamine polnud sugugi kerge. Lõpuks leiti, et Lahela (lühend lahealast) kirjeldab kõige enam alal toimuvat. See on koht, kus on mõnus olla.