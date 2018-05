Rüütliturniir toob kohale võitlejad Hiinast

Bõkov arvas, et tegemist pole võistlejale turvalise spordialaga ja vigastusi tuleb tihti ette. „See on ekstreemsport,“ tõdeb korraldaja. „Traumad on kerged tulema, kui suhtuda lohakalt varustusse. Vigastused on samad nagu kick-poksis ja teistel võitlusaladel. Kuid pealtvaatajale on asi turvaline ja võitlust saab vaadelda piisava distantsiga.“