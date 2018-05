Merivälja tee remont lõppes kuu aega enne tähtaega  

Töid tegi TREF Nord AS ja tööde maksumus on 0,6 miljonit eurot. «Lepingu kohaselt pidid tööd remonditaval teelõigul kestma kuni 27. juunini kuid tänu erakordselt soodsatele kevadilmadele ning tublidele töömeestele on juba tänaseks kõik tööd lõpetatud,» ütles abilinnapea Kalle Klandorf.