Tallinna ja Helsingi linnapead allkirjastasid koostöölepingu  

Koostöömemorandumiga kaasneb detailsem tegevuskava neljaks aastaks. «Ühiselt samade eesmärkide poole püüeldes on läbimurret palju lihtsam saavutada, seda näiteks turismiturunduse alal kaugematel turgudel,» ütles Tallinna linnapea Taavi Aas koostöömemorandumi allkirjastamise järel. «See koostööleping annab meile võimaluse liikuda sammuke lähemale kaksiklinna ideele. Samm-sammult seda teed astudes võime me ühel hetkel avastada, et kaks linna on teineteisele palju lähemale tulnud ja Soome laht otsekui kitsamaks muutumas,» lisas Aas.

Helsingi linnapea Jan Vapaavuori avaldas veendumust, et see koostöömemorandum viib Tallinna ja Helsingi veelgi parema koostöö poole. «Linnade roll maailma majanduses on kasvamas ja neil on lihtsamgi omavahel koostööd teha kui riikidel,» sõnas Vapaavuori. «Linnade käsutuses olevad vahendid võimaldavad neil kodanikele palju lähemale jõuda.» Tegemist on Tallinna ja Helsingi esimese koostöölepinguga vaatamata sellele, et kaks linna on väga lähedased ja linnade vahel on kontakte palju. Helsingi linnapea Vapaavuori mainis, et koostöölepingut Tallinnaga küll siiani polnud, kuid Helsingil ongi olnud suhteliselt vähe koostöölepinguid teiste linnadega.