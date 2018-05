Linna kingitus Olde Hansale

Ettepaneku Olde Hansaga üürilepingu pikendamiseks kümneks aastaks tegi linnavalitsusele Kesklinna vanem Vladimir Svet põhjendades seda sellega, et tegemist on omamoodi kauba- ja maamärgiga nii linlaste kui ka turistide jaoks.

Arvestades asjaolu, et osaühing Starmaker on heaperemehelikult suhtunud linnavarasse, on jätkusuutlik, eelnevad kohustused ja lubadused on täidetud, hooldab heaperemehelikult linnavara ja soovib hoones jätkata keskaegse restorani Olde Hansa pidamist, toetab Tallinna Kesklinna Valitsus esitatud taotlust, ütles Svet.

Ka ettevõtlust kureeriva Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnas otsust kommenteerides, et senise rendilepingu pikendamise kasuks otsustuskorras kõneles, et OÜ Starmaker on pikaajalise üürnikuna Olde Hansast kujundanud Tallinna jaoks olulise paiga. «Ma julgeksin öelda, et see on üks Tallinna vanalinna sümbol.»