Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmikul algab remont  

Põhja puiesteel jääb liiklusele avatuks üks läbiv sõidurida. Kommunaalamet palub võimalusel vältida tööde tsooni ja sellega piirnevat ala ning valida liiklemiseks teine marsruut. Eeldatav ehitustööde aeg on kaks kuud.

Ristmiku rekonstrueerimiseks on sõlmitud töövõtuleping AS-iga TREV-2 Grupp. Tööde eesmärk on Põhja puiestee ja Kalasadama tänava ristmiku ja lähipiirkonna liiklusohutuse suurendamine. Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3,25 meetri laiuste sõiduradadega asfaltkattega sõidutee. Jalgteede laius on 2,5–3 meetrit. Tööde käigus rajatakse sajuveekanalisatsioon ning rekonstrueeritakse tänava alused veetrassid. Jalakäijate ülekäiguradadele paigaldatakse erivalgustus. Vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks paigaldatakse ülekäiguradadele braikivid.