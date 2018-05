Lauri Leesi saab Tallinnalt elutööpreemia  

«Vana-Kreeka filosoof Platon on öelnud, et suund, kuhu haridus inimese viib, määratleb tema tulevase elu. Ja tõepoolest – hariduse tähtsust inimese elus läbi aegade on raske üle hinnata,» ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Sama moodi on raske üle hinnata nende inimeste tööd, kes hoolitsevad hariduse käekäigu eest meie lasteaedades ja koolides ning kellest sõltub meie laste kujunemine haritud ja õnnelikeks inimesteks. Tänan linna nimel kõiki haridusjuhte lõppeval õppeaastal tehtud töö eest ning soovin neile meeldivat suvepuhkust, et koguda energiat uueks õppeaastaks. Loodan, et direktorid viivad head soovid edasi ka oma meeskondadeni.»