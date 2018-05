Tallinna bussifirma: Jürgen Ligi süüdistas bussijuhti alusetult

Harrastusrattur Jürgen Ligi süüdistas sotsiaalmeedia postituses Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) liinibussi (330 TAK) juhti, et see olevat 23.mail ajavahemikus 18.20-19.00 tekitanud liiklusohtliku olukorra Paldiski maanteel. TLT pressiesindaja Urmas Toominga sõnul on busside liikumine täpselt tuvastatav.