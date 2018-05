Nädala pärast algab kahe kesklinna ristmiku rekonstrueerimine

Töid teeb AS TREV-2 Grupp Tallinna kommunaalameti tellimusel. Rekonstrueerimistööde tulemusena suureneb ristmiku ja lähipiirkonna liiklusohutus.

Rekonstrueeritavatele ristmike serva rajatakse 2,5-3 meetri laiused jalgteed, ühtlasi rajatakse jalakäijate ohutuse tagamiseks ning liiklusvoolude suunamiseks ohutussaared, ülekäiguradadele rajatakse erivalgustus ning vaegnägijate liikumise hõlbustamiseks braikivid. Sõiduridade laius ristmikel on 3,0-3,5 meetrit. Ristmike valgustamiseks kasutatakse LED-tehnoloogial põhinevat tänavavalgustust. Lisaks rajatakse ristmike piirkonda tänavavalgustus ning AS Tallinna Vesi finantseerimisel rekonstrueeritakse veetorustik.

Ristmiku rekonstrueerimise projektdokumentatsiooni koostas Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab AS TREV-2 Grupp. Ehitustööde lepinguline maksumus on 851 000 eurot. Ehitustööde lepinguline tähtaeg on käesoleva aasta juuli.