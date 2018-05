Kolmapäeva õhtul on võistluste tõttu Pirita liikluses häireid

Võistluslinnak asub Rummu teel Pirita velodroomi väravas. Sulgemisele läheb Pirita-Kloostrimetsa ringrada joonisel näidatud mahus. Kohalikele elanikele tagatakse koju pääsemine kogu ürituse vältel. Mähe ja Muuga elanikel on soovitatav kasutada ümbersõiduks Randvere teed. Korraldajad paluvad võimalusel vältida autoga võistluse ajal rajal liiklemist. Nendel, kes siiski on sunnitud seda tegema, palutakse suhtuda ratturitesse kõrgendatud tähelepanu ja mõistmisega ning võistlevatele ratturitele eranditeta teed anda, sest võistleva ratturi tähelepanu on hajutatud.