Mis toimub? Raekoja platsil lehvisid punalipud ja lapsed laulsid punaarmee tankide taustal

Videot jagas Facebookis reformierakondlasest riigikogu liige Kristen Michal.

«Eile sõber jalutas Raekoja platsis, avastas, et lehvib ENSV ja NSVLi punalipp, lapsed laulavad ja videomaterjalis tulevad NLiidu tankid Tallinna. Whiskey Tango Fokstrot Keskerakond, Taavi Aas ja Jüri Ratas?» kirjutas Michal. (Whiskey, Tango ja Fokstrot tähistavad NATO foneetilises tähestikus vastavalt tähti W, T ja F, mis moodustavad tuntud ingliskeelse lühendi – toim.).

«See video, mis sotsiaalmeedias levib, on pooleteiseminutine klipp, mis on rebitud välja vanalinna päevade avaetendusest,» kommenteeris Tallinna Kesklinna vanem Vladimir Svet. «Avaetenduse keskseks ideeks on idee vabast Eestist ja selle kulminatsiooniks on sinimustvalge lipu saabumine Raekoja platsile ja Eesti taasiseseisvumine.» Svet rääkis, et Nõukogude Liitu kuulumine on osa meie ajaloost ja varjata seda pole mõtet. «Ükski selle etenduse osa ei ülista aga Nõukogude aega,» lisas ta.

«Avaetenduse teljeks on Eesti ajalugu kui selline, kuid keskmes on üks konkreetne inimene, noor eestlane, kes satub vanalinna 20. sajandi alguses ja kes muutub oma tahtest olenemata kõikide nende sündmuste osaliseks,» rääkis Svet. «Etendus ei jaga ajaloolisi hinnanguid, vaid see on isikliku õnne ja armastuse otsimisest.»

Vahur Kelleri lavastatud vanalinna päevade avaetendust «Sajandi unistus» näeb täna õhtul kell 19.00 Raekoja platsil ja Svet kutsub kõiki seda vaatama. «Eriti kutsume kohale tulema kõiki tuliseid Facebooki kommentaatoreid, kes hakkasid juba hinnanguid jagama sellele etendusele, et oma silmaga näha, mida lavastaja tegelikult öelda tahtis.»