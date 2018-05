Olde Hansa üürileping tekitab opositsioonis vastakaid arvamusi

Eile kirjutas Postimees, et Tallinna linnavalitsus andis keskaegse restorani Olde Hansa äriruumide kasutusõiguse otsustuskorras järgmiseks kümneks aastaks praegusele üürnikule OÜ Starmakerile. Avalikust konkursist loobumist põhjendas Kesklinna vanem Vladimir Svet sellega, et restoranist on kujunenud omamoodi kauba- ja maamärk nii linlaste kui ka turistide jaoks.

Tallinna linnavolikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Urmas Reitelmann sõnas linnavalitsuse otsust kommenteerides, et konservatiivina eelistab ta tavaliselt avalikku enampakkumist, kuid Olde Hansa puhul arvab ta teisiti.

«Olde Hansa on ikkagi linna teemarestoran. Ta on näidanud, et on elujõuline, ta on pika ajalooga juba. Olde Hansast on saanud üks Tallinna maamärke,» selgitas Reitelmann. «Loomulikult ma ei tahaks Olde Hansa asemel näha mingit pseudo-Hiina restorani, mida on siin kõik kohad täis.»

«Olde Hansa on nüüd küll üks neid väheseid asju, millega ma olen nõus Tallinna linnavalitsuse käitumises,» sõnas Reitelmann.

Linnavalitsuse otsust toetavad ka sotsiaaldemokraadid. «Olde Hansa on oma 18 aastaga saanud selgeks Tallinna märgiks ja linna keskaegse ajaloo jutustajaks. Pealinnale oleks suureks kaotuseks, kui selline restoran oma uksed sulgeks,» ütles SDE fraktsiooni esimees Rainer Vakra.

Ta lisas, et ka üürhind on mõistlik ning vastab vanalinna keskmisele rendihinnale.

Reformierakond: otsus tekitab küsimusi

Samas volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Kristen Michal leidis, et linna varade kasutusse andmine peaks printsiibis toimuma avalikul konkursil. Otsustuskorras tehtav otsus ei anna võimalust hinnata, mis oleks olnud alternatiivid ja antava vara väärtus, lisas ta.

«Otsustuskorra eelistamine loob, põhjendatult või mitte, võimaluse, et otsusetegija võib soovida otsusetegemisel ka muud kui avalikku kasu. Tallinna juhtidega seotult on kahjuks korruptsioonijuhtum avalikkuse ees pea iga nädal, seda enam peaks riske ennetama, et mitte hiljem rääkida üllatusest,» rääkis Michal.

Ta lisas, et avalikul vara kasutusse andmisel on ettevõttele, kes seal pikalt toimetanud alati võimalus «kaitsekilbina» enampakkumise võitja asemele asuda võitja pakutud tingimustel. «Selliselt on maksumaksja vara heaperemehelikult ja tegeliku väärtuse alusel kasutusse antud. Miks nii ei toimetatud, ehkki võimalus ju oli, tekitab mõistetavalt küsimusi.»