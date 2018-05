Galerii: Tallinnas algasid vanalinna päevad

Tallinna vanalinna päevi korraldava Kesklinna valitsuse juht Vladimir Svet rõhutas, et suve tippsündmus pakub midagi igale maitsele, ka kõige nõudlikumale. «Väga mitmekülgses ja suuremas osas kõigile tasuta programmis võib leida palju kontserte nii tippmuusikutelt kui ka harrastajatelt, nii teatrietendusi kui uusi näitusi. Iga päev toimub eriteemaline mõttekoda, kuhu igaüks on teretulnud kaasa mõtlema ja rääkima. Aastatega populaarseks saanud rüütliturniir ei puudu selgi aastal, nagu ka tutvumiskäigud vanalinnas ja palju muud põnevat,» rääkis Svet.

Ta tõi tänavusest programmist uudsena esile iga päev toimuva mõttekoja, kus ekspertide kõrval on ka publik oodatud kaasa mõtlema ja rääkima. Kolmapäeva õhtul kell 18 arutleti Katariina kiriku esisel platsil Eesti identiteedi kujunemise üle; neljapäeval samal kellaajal saab mõttekojas Vabaduse väljakul kaasa rääkida keeruka ajaloopärandiga toimetuleku teemal. Reede õhtul süvenetakse Harjumäe laval filminarratiividesse, laupäeval Otsa-kooli ees rahvustunnet toitvasse muusikamaailma. Viimases mõttekojas, pühapäeval kell 12 Snelli tiigi kaldal arutletakse peresõbraliku vanalinna võimalikkuse üle. Mõttekodade eestvedajateks on kultuuriajakirjanik Margit Kilumets ja Euroopa kultuuripärandiaasta projektijuht Annela Laaneots.

Vanalinna päevad kestavad kolmapäevast pühapäevani, peakorraldaja on Hopneri Maja juhataja Anne Velt. Programmiga on võimalik tutvuda võrgulehel vanalinnapaevad.ee/avaleht/. Samuti on kolmes keeles programmivihik saadaval vanalinna turismiinfopunktis, Kesklinna valitsuses ja Hopneri majas, alates kolmapäevast samuti Raekoja platsi ja Harju tänava infotelkides.