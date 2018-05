Vene näitleja: mu väike poeg hukkus Tallinnas

Oma esimese abielu Nataljaga sõlmis Litvinov noorena ning neile sündis kaks last – poeg ja tütar. Kuid see kooselu ei jäänud püsima. «Mu poeg hukkus. Olin Bakuus ringreisil ja tulin koju rõõmsas tujus, kui sain sellest teada. See oli autoõnnetus. Ta oli ainult 11-aastane ja jooksis sõiduteele. Olin oma naisest juba lahus ja see juhtus Tallinnas,» rääkis näitleja.