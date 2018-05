Igor Mang soovib munitsipaalkorteri üürilepingu lõpetada

«Linnavaraametile laekus info, et Igor Mang soovib eluruumi üürilepingu lõpetada ning esitab vastavasisulise avalduse lähiajal,» ütles Tallinna pressiesindaja Toomas Pirn BNS-ile.

Linnavalitsus otsustas anda Igor Mangile munitsipaalkorteri Meeliku munitsipaalelamus 2015. aastal. Meeliku munitsipaaleluruumide üür on 1,76 eurot ruutmeetri eest.

Mangile munitsipaalkorteri eraldamise põhjendatus kerkis päevakorda, kui sai avalikuks, et ta osutab seal astroloogina vastuvõtuteenust ning väidetavalt elab tegelikult hoopis mujal. Ühtlasi on mitmed naised süüdistamas Mangi seksuaalses ahistamises ning politsei on käivitanud seetõttu väärteomenetluse.