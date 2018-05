Reedest alustab Tallinna randades rannavalvet 40 vetelpäästjat

G4S rannavalve juht Henry Seemel paneb ranna külastajatele südamele, et igaühe tähelepanelikkus ja märkamine on oluline. «Mida rohkem on rannas inimesi, kes väärtustavad elu, mõtlevad ohutusele ja on ka teiste rannaliste suhtes tähelepanelikud, seda ohutumalt rannahooaeg möödub,» rõhutas ta.