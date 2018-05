Politsei otsib Tallinnas kadunud 21-aastast Mikku

Kadunud noormehe vanemad pöördusid politseisse ning andsid teada, et 19. mail kodust lahkunud Mikk ei ole tagasi tulnud. Ta lahkus kodust vanemate sõiduauto Alfa Romeoga, mis on tumehalli värvi ning universaalkerega. Varem ei ole ta niiviisi ilma teatamata kodust lahkunud.

Politsei on suhelnud kadunud noormehe lähedastega ja tuttavatega, et selgitada välja tema võimalikke liikumissundi ning asukohti. Kuna tema mobiiltelefoni viimane positsioneering näitas Pääsküla piirkonda, siis vestlesid politseinikud ka kohalike elanikega, lootuses, et keegi on kadunud noormeest näinud. Samuti jäi sõiduauto Järvevana teel asuvale kaamerapildile, mille järgi liikus noormees Lasnamäe suunas, kuidas tema edasine suund on teadmata.