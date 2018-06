Tallinna TV teenis nelja kuuga 20 000 eurot reklaamitulu

Kuke sõnul on Tallinna Televisiooni reklaamitulu nii piinlikult väike, et ka Keskerakond on sunnitud kanalit toetama endapoolse reklaamiostuga. «Kuigi Tallinna TV juht on öelnud, et peagi võiks kanali eelarvest pool katta reklaamitulu, siis tegelikkus on midagi muud. Me näeme, et TTV reklaamitulud on endiselt olematud nagu need on olnud kogu kanali eksisteerimise aja,» ütles Kukk.