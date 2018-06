Fotod: tuhat laulvat mudilast vallutasid Vabaduse väljaku

«Tallinna hariduselus nii olulise sündmuse tähistamiseks, nagu seda on sada aastat laste õpetamist lasteaias, on ette valmistatud mitmeid üritusi, sealhulgas ka laulupidu «SadaSäraSilma»,» rääkis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. «Usun, et 1000 laulval mudilasel on suur vägi, mis kinnitab täiskasvanute usku tulevikku, sest lapsed ongi ju Eesti ja rahva tulevik. Lapsed on väärt iga hetke, mida neile pühendada. Seega – tulge nende toredat pidu vaatama ja kuulama.»