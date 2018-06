Linn tunnustab parimaid restaureerijaid

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul väärib restaureerimine tähelepanu ja tunnustust. «Restaureerimine eeldab omanikelt kannatlikkust, teadmisi ning olulist rahalist panust. See esitab tavapärasest suuremaid nõudmisi ehitajatele ning väljakutseid projekteerijatele ja järelevalvele. Muinsuskaitse all olevat pärandit on Eestis vähe ja seda tuleb kaitsta, hoida ja hooldada võimalikult hästi, et säilitada see tulevastele põlvedele. Tallinna linn jätkab aastatepikkust traditsiooni ja tunnustab eeskujulikult restaureeritud mälestiste, muinsuskaitsealal paiknevate hoonete ning miljööaladel paiknevate hoonetega seotud inimesi, kes on väärikalt taastanud väärtusliku hoone või päästnud need hävimisest,» lausus abilinnapea.