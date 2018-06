Mustamäe linnaosavalitsus palkas turvafirma joodikuid peletama

«Ma kiidan väga nii Eesti politseid kui mupot, kes teevad avaliku korra kaitsel igapäevaselt tublisti tööd. Paraku tuleb tunnistada, et nende võimekusest üksi ei piisa. Kuigi Mustamäe ei ole kriminaalne kant, on meilgi siin oma probleemid. Suvesoojad ilmad on toonud tänavatele ja parkidesse viinaninasid, kogunevad noortejõugud, kes parema tegevuse puudusel tarbivad alkoholi ja muidki aineid, elanikud kurdavad, et kohati pole meie tänavatel ja ka parkides enam turvaline liikuda. Patrullteenuste leping firmaga G4S on sõlmitud neljaks kuuks ja vähemalt selle aja kohta julgen mustamäelastele küll lubada seda, et avalik kord linnaosas on paremini tagatud!» kinnitas Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.