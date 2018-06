Mustamäel hukkus kortermaja aknast alla kukkunud 1,5-aastane laps

Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juht Reimo Raiveti sõnul on asjaolude selgitamiseks alustatud menetlust karistusseadustiku § 119 järgi, mis on raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest.

«Tihti arvame, et kodu on lapse jaoks turvaline ning võimalikud ohud varitsevad väljaspool kodu, kuid paraku nii ei ole. Oma töös näeme, et kõige rohkem juhtub õnnetusi lastega just kodus,» ütles Raivet.