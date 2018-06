Buratino pani uuenenud Tammsaare parki raha kasvama

Kuna pidulikul avamisel on alati vaja midagi lõigata, siis lõikasid abilinnapea Kalle Klandorf ja Kesklinna vanem Vladimir Svet bosketi viimase puu oksi, kuni see teistega täiesti sarnane oli. Boskett on 75 neljakandiliseks pügatud läänepärnast koosnev kahekordne puuderida, mis raamistab uuenenud Uue Turu platsi.

Vaevalt olid linnajuhid jõudnud oksakäärid käest panna, kui platsile saabusid Buratino ja tema sõbrad, kes asusid rahapuud istutama. Vahvad tegelased äsja esietendunud „Buratino“ muusikalist –

Buratino (Märten Männiste), rebane Alice (Janne Ševtšenko) ja kass Basilio (Mart Madiste) äsja esietendunud «Buratino» muusikalist, kes esitasid rahvusooper Estonia peadirektori Aivar Mäe rahuloleva pilgu all sketši uue ooperimaja ehituseks vajaliku rahapuu kasvatamisest. Publikul oli nalja kui palju. Kõige rohkem oli etendusest vaimustatud üks jaapanlaste turismigrupp.

Pärast muusikalikangelaste lahkumist pani Mäe ka ise paar kuldset šokolaadimedalit kasvama. «Uue ooperimaja jaoks oleks vaja kakssada miljonit ja mulle tundub, et sel aastal on see park väga viljakas,» kiitis teatridirektor.

Tunnike hiljem pidi Mäe astuma riigikogu kultuurikomisjoni ette, et järjekordselt seista oma idee eest rajada uus ooperimaja linnahalli. Ta möönis, et riigikogulaste arvamused võivad korduvalt muutuda. «Aga mina pole poliitik, mina olen kaks aastat ühte ja sama juttu rääkinud. Täna lähen ja räägin jälle,» ütles ta.

Tammsaare pargi ülejäänud osa, ehk ala kuni kõnniteeni, mis ühendab Pärnu maantee ja Rävala puiestee jalakäijate ülekäike, peaks valmima augustis. Tee ja Viru keskuse vaheline ala lahendatakse juba järgmise projektiga. «Pargi rekonstrueerimise projektis on ette nähtud uus lahendus ka Viru keskusega külgnevale alale, mida täpsustatakse Tallinna peatänava projekteerimistööde käigus. Sellest peaks saama omamoodi üleminekuala lopsaka, peamiselt ajaloolise haljastusega Tammsaare pargi ja kaasaegse vormikeelega hoonete vahel,» selgitas abilinnapea Kalle Klandorf.

Platsi Estonia teatri poolsele küljele on rajatud mänguväljak. Juba möödunud aastal tõsteti veidi Draamateatri poole 1905. aasta tulistamise ohvrite mälestusmärk. Remondi käigus tehti korda rahvusooper Estonia parkla ning hoone kõrval olev trepp. Paika on pandud Uue Turu platsi valgustus ja paigaldatud suurem osa turuplatsi graniitplaatidest.

Tänaseks on Tammsaare skulptuuri esisele alale paigaldatud eridisainiga valgustimastide vundamendid ning parki planeeritavate uute skulptuuride vundamendid. Valmis on Pärnu mnt ja Estonia pst poolsed betoonkividest kõnniteed. Samuti on rajatud Pärnu maanteed ja Estonia puiesteed ühendav Viru hotelli poolne kõnnitee. Just selle teega pargi uuendamine tänavu lõpebki. Kõnniteest Viru keskuse poole jääva pargiosaga hakatakse tegelema Peatänava projekti raames.

Kunagise turuhoone vundamendi varemetele ette nähtud pargipaviljoni ja kohviku ehitus peaks algama veel sel aastal ja hoone peaks valmima tuleva aasta laulu- ja tantsupeo ajaks.