Video: ülbe autojuht üritas Tallinna vanalinnas teda peatanud mupo töötajale otsa sõita

Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere sõnul oli autojuhi käitumine lubamatu ja ohtlik. «Meie, kui korrakaitsjate ülesanne on suhtuda tõsiselt iga rahvarohke ürituse ohutusnõuete tagamisse. Me teame väga hästi, et maailmas on juhtunud intsidente, kus autoga sõidetakse rahva hulka ja põhjustatakse korvamatuid kahjusid.»