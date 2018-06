Vananev rahvastik sunnib rajama kombinaathaiglat

Enam kui pooled palatid tulevad standardist suuremad, et näiteks paarisaja inimesega suurõnnetuse korral oleks võimalik sinna paigutada teine haige lisaks.

Miks kolitakse haigla magalasse?

«See on suurte linnade häda, et kesklinnas pole nii palju vaba maad,» selgitas Kruup. Tema sõnul ei taba superhaiglat Viljandi või Võru haigla saatus, mis ehitati linnapiirile.

«Need haiglad rajati Nõukogude Liidu armee poolt evakuatsioonihospidalideks haavatud sõdurite evakueerimiseks, et kui linna pommitatakse, siis haigla jääb alles,» rääkis Kruup. Keilasse aga rajati suur haigla seetõttu, et Tallinnast valdavalt tuul Keila suunas ei puhu.

«Kui Tallinn peaks saama raketitabamuse, siis tuul radioaktiivset saastet Keilasse ei kanna. «Sellepärast ehitati need haiglad sisuliselt metsa ja kohalike inimeste arvamine, et haigla võiks olla linnas, ei lugenud, ükskõik kui palju käisid Eesti tervishoiujuhid Moskvas,» sõnas Kruup.

Kuigi pealinn on otsustanud keskhaiglad liita, on sünnitusosakondi ka edaspidi kaks – üks on superhaiglas ja teine rajatakse Mustamäele lastehaigla kõrvale. «Sünnitusmajad võiksid olla eraldi, et kui ühega midagi juhtub, siis on koht, kus sünnitada. See on kaduvväike tõenäosus, aga seda tuleb ikkagi ette,» sõnas Kruup.

Suurhaigla kõrvale peaksid tulema tervisekeskus ja hotell, mis projektijuhi kinnitusel on Skandinaavias täiesti tavaline haiglalinnaku osa. Hotell oleks mõeldud nii tudengitele, välistohtritele kui ka patsientidele. «See hoiab kokku voodipäeva peale kuluvat raha ja teiselt poolt haiglas lühikest aega töötavate inimeste aega,» sõnas Kruup. Nõukogude ajal olid haiglate juures sellised ühiselamud ja külaliskorterid olemas, kuid need erastati omal ajal. «Nüüd olema ringiga tagasi ajas, kus neid on vaja,» lisas ta.

Superhaigla valmides saab sellest Eesti suurima tegevusmahuga raviasutus ning see sobib väga hästi teadustööks. «Kliinilise teadustöö jaoks on vaja tegevusmahtu, mis annab palju erinevat uuringumaterjali ja seda (uuringuid – toim) teevad tavaliselt ülikoolid,» rääkis Kruup. Sellistes haiglalinnakutes on üldiselt ka teaduslinnaku osa, mida haigla ülikooliga kahasse haldab. «Milline ülikool... Siin ma ütleksin, et kes ees, see mees,» sõnas Kruup.