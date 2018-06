Tallinna korruptsioonivastast võitlust hakkab nõustama Soraineni advokaadibüroo

Töörühma esimees on linnasekretär Toomas Sepp, aseesimees sisekontrolör Arvo Teder ja liikmed on ettevõtlusameti juhataja Kairi Vaher, linna õigusdirektor Priit Lello, sisekontrolöri teenistuse menetlusosakonna juhataja Vivian Michelson ja linnakantselei hankekeskuse juhataja Kertu Lipand.

Strateegia koostamise välisnõustajaks kaasati advokaadibüroo Sorainen majandus- ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond, mida juhib vandeadvokaat Norman Aas, pikaaegne riigi peaprokurör ja endine justiitsministeeriumi kantsler.

«Lepingut advokaadibürooga valmistatakse praegu, ette ja loodame selle juba peagi allkirjastada. Juba on töösse rakendatud ka vihjetelefon, mille kaudu saab võimalikest korruptsioonijuhtumitest teavitada linna sisekontrolöri bürood. Tänaseks on vihjetelefonile helistatud ligi 30-l korral, siiamaani on tegu olnud küll pigem nii öelda kontrollkõnedega, aga on olnud ka mõned teavitused, millega sisekontrolöri büroo juba tegeleb,» ütles linnapea Taavi Aas.

Soraineni Eesti kontori majanduskuritegude alase nõustamise õigusvaldkonna juht ja vandeadvokaat Norman Aas märkis, et nende bürool on olemas kokkupuuteid ja kogemusi nii era- kui ka avalikust sektorist, et ennetada võimalikke korruptsioonijuhtumeid ning selles probleemis nõu anda.

«Selle koostöö puhul on hea, et selle initsiatiivi on võtnud linn, nüüd on oluline, et osapooled sellega ka kaasa tuleksid. Meie roll on hinnata, kuidas terviksüsteem toimib, kas või kus on nõrgad kohad, võimalikud riskikohad, kas on selliseid ametiüksusi, kus võivad need ohud olla suuremad ning vaadata üle ka konkreetsed juhtumid. Seega on meie eesmärgiks välja töötada süsteem, mis aitab selliseid probleeme ennetada ja vältida ning aidata linnal seda süsteemi rakendada,» lausus Norman Aas.