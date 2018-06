Galerii: seadusega keelatud happy hour elab oma elu edasi

Mitmel pool vanalinnas kohtab Iiri pubi Mad Murphy's silte, mis happy hourit lubavad. Kui aga pubi teenindajalt lubatud happy houri kohta küsisime, vastas ta, et seda pole. «Ei tohi ju!» teatas ta kindlalt.

Teenindaja ütles, et pubi ukse juurest ja seest korjati sildid ära, kuid tõdes, et vanad ammuunustatud sildid võivad mõne vanalinna maja seinal veel alles olla.

Nimeta baari eest enam happy houri tahvlit ei leia. Päev varem oli Eesti Päevalehes tahvlist pilt ilmunud ja see kästi seejärel maha võtta. Ukse kõrval seisnud tahvel lubas happy hourit tööpäeva lõpus kella viiest seitsmeni.

Küll aga on Nimeta baaris endiselt olemas joogisoodustus naistele: kaks kokteili ühe hinnaga. Ja uksest sisse minnes on silt, mis lubab koguni «happy two hours»-it. Ehk seda sama, millele viitav suur tahvel keelu tõttu ära tõsteti.