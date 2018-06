Liidud saatsid ministrile Linnahalli osas terava avaliku pöördumise

Liidud märgivad, et Tallinn on ainus Põhjamaade pealinn, kus puudub spetsiaalselt ehitatud multifunktsionaalne keskus – siia tahetakse konverentse pidama tulla, kui vaid leiduks sobivaid ruume. Linnahallist pidi saama hädavajalik konverentsikeskus, aga nüüd, kui see plaan hakkab konkreetseks saama, siis on välja ilmunud palju huvilisi. Linnahalliga ei saa lahendada kõigi ruumiprobleeme, leiavad pöördumise autorid.

«Rahvusvahelised konverentsid ja sündmused on kasulikud nii Eesti majandusele kui ka teadus- ja erialakontaktide loomiseks ning kultuurielu arendamiseks. Välisdelegaat kulutab Eestis külastuse kohta ligikaudu tuhat eurot, mida on kaks korda enam kui puhkuseturist. Ta viibib siin pikemalt ja tarbib rohkem,» seisab pöördumises.

Samuti suunavad liidud tähelepanu asjaolule, et Riia ja Vilnius on samuti sarnaseid keskusi arendamas ning lähevad lähiaastatel Tallinnast ette kui Linnahalli projektiga jõudsalt edasi ei liiguta.

Liidud lõpetavad pöördumise palvega hoida Linnahalli arendades fookus konverentsi- ja kultuurikeskuse rajamisel ning hoolikalt analüüsida, millised funktsioonid saavad sünergias sama katuse all toimida. «Täitmaks keskust 365 päeva aastas on võtmesõnaks mitmekülgsus ja külastajasõbralikkus. Selle saavutamine vajab hoolikat planeerimist koos eri valdkondade ekspertidega ja rahvusvaheliste parimate praktikate järgimist, et keskus oleks tuleviku vajadustele vastav ka aastate pärast. Hoolega peab analüüsima, millised funktsioonid saavad sünergias sama katuse all toimida – konverentsideks, kontsertideks, festivalideks ja muudeks tegevusteks saab ruume, sealhulgas Linnahalli suurt saali suurepäraselt ristkasutada. Ei tohi aga langeda lõksu, püüdes kõiki ruumivajadusi ühe katuse all lahendada, nii et lõpuks ei sobi maja hästi ühelegi tegevusele,» seisab pöördumises.