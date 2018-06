Suurpõleng Kalamajas: leekides on büroohoone

«Põleb neljakordne kivihoone ja päästemeeskonnad on välja saadetud,» ütles Põhja päästekeskuse valvepressiesindaja. Päästjaid said info tulekahju kohta u 17.30. Hetkel puudub info, et süttinud hoones oleks inimesi. Tegemist on ehitusjärgus neljakordse hoonega.