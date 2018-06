Pildid: naismootorratturite koolituspäevale kogunes üle 100 huvilise

Kokkutulek leidis aset 3. juunil Tallinnas ning kokku tuli üritusele üle 100 õrnema soo esindaja.

Hooaeg 2018 ei ole mootorratturitele alanud kergelt – hukkunud on juba mitu tsiklisti. See on äärmus, mille eest WIMA Estonia liikmed püüavad seista, korraldades juba viies aasta Eesti Maanteeameti toel naismootorratturitele suunatud tasuta põneva õpetliku sisuga naistelt-naistele üritusi. Eelnevatel aastatel on olnud teemadeks grupisõit, mototehnika seisukorra kontrollimine, erinevate rattastiilide tutvustamine ning mullu leidis Eesti toimunud ülemaailmse naismootorratturite kokkutuleku raames näiteks teiste riikide (muuhulgas Jaapani, Inglismaa ja USA) naismootorratturite kogemuste jagamine.

Seekordsele üritusele olid oodatud kõik motohuvilised naised, kes omavad A-kategooria luba, teevad seda hetkel, mõtlevad tsiklilubade tegemisele, on hetkel lapseootel või sõidavad veel ainult mootorratta tagaistmel. Naiste Päev puudutas kõiki naisi, kes soovivad turvaliselt liigelda, kellele läheb korda viisakus liikluses ning kes hoolivad! Kuna seekord ühissõitu ei tehtud, saabusid paljud naised kohale jalgsi, auto või ühistranspordiga.

Maanteeameti ennetustöö osakonna eksperdi Reesi Eferti sõnul on tal väga hea meel, et Naiste Päev on muutunud traditsiooniks ning WIMA Estonia järjepidevalt oma tegevusega mootorratturite ohutusse panustab. «Loodan, et see jätkub ka edaspidi. Maanteeamet on alati valmis võimaluste piires taolisi ettevõtmisi toetama!»

«Korraliku turvavarustuse kasutamine mootorratturi puhul on ülioluline, kuna mootorrattaga sõites on see ainus, mis sõitjat võimaliku õnnetuse puhul kaitseb,» nentis Efert. «Kuigi paljud mootorratturid on aru saanud turvavarustuse olulisusest, leidub siiski ka neid, kes seda veel ei väärtusta. Seetõttu on hea iga hooaja alguses teemat kõikidele mootorratturitele meelde tuletada nagu seekordsel Naiste Päeval seda tehti.»

Ta lisab, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest ning liikluskeskkonna jagamisel on oluline liiklejatüüpide omavaheline koostöö. «Ohutu liiklemine ja omavaheline viisakas suhtlemine liikluses saab toimuda ainult üksteist märgates. Üks võimalus mootorratturil olla teistele liiklejatele kergemini märgatav on teha end nähtavaks, kasutades silmapaistvat varustust või näiteks helkurtrakse.»

Maanteeamet kinkis omalt poolt kõigile Naiste Päeval osalenutele helkurtraksid, mille kasutamine muudab mootorratturi nähtavamaks ja liikluse ohutumaks. Helkurtraksid on osa Maanteeameti liiklusviisakuse kampaaniast, mille eesmärk on teadvustada liiklejatele, et ohutum ja stressivabam liiklus algab iga inimese enda liikluskäitumisest.

Omalt poolt pani üritusele käe alla ka Motodepoo, lubades kasutada Naiste Päeva korraldamiseks oma ruume ning andes võimaluse kõigil osalejatel soetada motovarustust soodushinnaga.

Räägiti elementaarsest motovarustusest ja esmasest esmaabist

Miks peab varustus olema õiges suuruses ja milline varustus meid tõesti kaitseb? Kuidas käituda, kui näed pealt mootorrattaavariid või mida teha, kui satud ise liiklusõnnetusse? Näpunäiteid jagasid oma ala professionaalid – Motodepoo varustuse spetsialist Irina Popova ning meedik-mootorrattur Janc aka Jana Reikop Eesti Motomatkajate Klubist.

Irina Popova rääkis Naiste Päeval motoriiete kvaliteedi vahest, kuidas endale parajat ja õiget varustust valida ning milline motovarustus on minimaalne, millega endast hooliv tsiklist sõitma läheb. Korralik motovarustus ei ole ainult kaitseks kukkumiste eest, vaid on abiks ka paljudes teistes olukordades! Mitmed seni vaid mootorratta tagaistmel sõitnud naised tunnistasid kohapeal, et olid kursis vaid kiivri vajalikkusega, kuid polnud kunagi mõelnud muu varustuse kvaliteedile ega sellele, kuidas endale üldse varustust peaks valima ning selle eest hoolitsema.

Tallinna Kiirabis ja PERHi kiirabis töötav Jana Reikop kõneles Naiste Päeval trauma esmaabist. Pärast tema loengut andsid kuulajad tagasisidet, et liikluses sõeluma ning kihutama nad enam ei kipu. Ja et mõistavad, kui oluline on kaherattalisele istuda täiesti tervena, sest väikegi terviserike mootorrattal võib maksta elu. Meedik õpetas tegema suust-suhu hingamist, tundma väliste tegurite järgi ära erinevaid haigusilminguid ning õpetas õnnetusse sattunud mootorratturit kiivrist vabastama.