Viimsi valla elanike arv ületas 20 000 piiri​

Viimsi vallavalitsus alustas kampaaniat, mille eesmärk on kutsuda viimsilasi registreerima end viimsilasteks.

«Viimsi turu-uuringu kohaselt elab Viimsis ca 3500 inimest, kes küll igapäevaselt elavad siin, kuid ei ole oma sissekirjutist Viimsisse registreerinud. Me soovime teadvustada, et nende panus siinsesse elukeskkonda on oluline ning võimaldab kohalike arengutega tempokamalt edasi minna,» ütles vallavanem Siim Kallas.