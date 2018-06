Fotod: rannavalve pani oma võimed proovile

«Pirita jõel harjutame seda, kuidas keerata paati õigesse asendisse pärast seda, kui on juhtunud õnnetus ja paat on kummuli läinud,» selgitas Henry Seemel, kes on G4Si rannavalvet juhtinud selle loomisest alates. Mõni vetelpäästja sai paadi õigetpidi keeramise nõksu kohe kätte, mõni pidi tükk aega proovima ja pingutama. Lõpuks said siiski kõik sellega hakkama.

«Mere peal päästame kannatanu paadist ja õpime teda paati tõstma. Kolmas harjutus on see, et toome kannatanu veest ära. Stardime kaldalt ja lõpetame kaldal, see on kõige raskem osa kogu õppuse juures,» rääkis Seemel.

Tema sõnul esineb tegelikus elus ohuolukordi harva, aga rannavalve peab valmis olema ka nendeks harvadeks juhtudeks.