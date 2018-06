Lasnamäel põleb järjekordne ebaseaduslik prügila

Eri ametkondade esindajate üksmeelne arvamus hommikul oli, et see on uus Silikaltsiidi (vt kõrvallugu). Isegi jäätmete kogus olevat silma järgi umbes sama suur. Täpsustuseks: ehitusjäätmete käitlemine Betooni 2c krundil on iseenesest seaduslik, sest firmal nimega N&B Sorteerimiskeskus on selleks luba olemas. Küll aga on ebaseaduslik platsile kuhjatud jäätmete kogus. Ettevõtte jäätmeluba annab nimelt õiguse käidelda korraga kuni 450 tonni jäätmeid, platsil on neid ametnike hinnangul rohkem kui 10 000 tonni. Kõlavad isegi arvud 13 000 ja 15 000.