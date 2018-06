Lasnamäel saeti maha grillimaja katus ja lõhuti mitu vahtrapuud, linnaosavalitsus palub abi

«Ma kutsun üles kõiki, kes on juhtunut pealt näinud või kellel on teavet vandaalide kohta andma sellest teada politseile. Ainult koos suudame säilitada turvalise elukeskkonna ja heakorra meie linnaosas,» ütles Lasnamäe linnaosa vanem Maria Jufereva.

«Me oleme üheskoos loonud vaba aja veetmiseks pargid ja grillalad ning kellelgil ei ole õigust seda hävitada,» lisas Jufereva. «Kus on tegijaid, seal on ka nägijaid ning igast teost jääb jälg maha. Palun kõigil silmad ja kõrvad lahti hoida, sest lõhkujatel on kombeks oma vägitegudega kiidelda ja see võimaldab nad tähelepanelike kodanike abiga üles leida.»