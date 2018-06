Fotod: Tallinnas asuva tööstushoone keemialaboris oli tundmatu aine leke

«Praegu on tuvastatud et hoone neljandal korrusel on keemialabor, kus oli tuvastamata aine leke,» ütles pressiesindaja kella kahe paiku. Ta lisas veidi enne kella kolme, et endiselt pole teada, kas aine on ohtlik või mitte ja aine tuvastamisega tegeleb päästeameti erikeemia talitus. Aega võib see võtta tund kuni kaks.